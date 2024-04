A comunidade celebra neste mês de abril os 151 anos da Primeira Igreja Presbiteriana de Rio Claro. Haverá uma programação especial de cultos e participações a partir de domingo (14) na igreja localizada na Rua 5, entre as avenidas 6 e 8, no Centro de Rio Claro.

Segundo o reverendo José Geraldo de Souza, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana, o movimento presbiteriano no Brasil “começou com Ashbel G. Simonton, na cidade do Rio de Janeiro em agosto de 1859. Em Rio Claro, o presbiterianismo é fruto da atuação do missionário Reverendo João Fernandes Dagama, que percorreu várias cidades brasileiras até chegar em nossa cidade. Em 13 de abril de 1873, em culto de louvor e adoração a Deus, com cerca de 90 pessoas, que se reuniram no sobradinho do Sr. Joaquim Teixeira das Neves, declarou organizada a Igreja Presbiteriana em Rio Claro”.

Em 1886 foi inaugurado o templo que reunia fiéis presbiterianos na avenida 6 entre ruas 5 e 6. Em 1928 foi inaugurado o templo atual, na rua 5 nº 1445. Em 22 de outubro de 1950, esse templo passou a identificar-se como Primeira Igreja Presbiteriana de Rio Claro.

O reverendo também destaca que “a Primeira Igreja Presbiteriana de Rio Claro tem como lema: “Amando o Senhor e divulgando o seu amor”. A sua missão constitui-se em “Alcançar pessoas, discipulando- as segundo o caráter de Cristo, conduzindo-as a uma verdadeira adoração e a uma intensa comunhão com a família da fé , equipando-a para seus ministérios na Comunidade Cristã e para uma relevante atuação em nossa sociedade”. Ela objetiva ser uma comunidade “relevante na Adoração, na Administração, Evangelização, na Educação, na Comunhão, na Intercessão e no Serviço”.Desejamos que a nossa comunidade cresça na graça de Deus. É o nosso sonho vermos pessoas se rendendo ao amor e ao senhorio de Jesus” finaliza.

Confira a programação que começa neste domingo:

Dia 14- culto matutino e EBD- Rev. David Horta – IP Moriah – Americana;

Dia 14- culto da noite- Rev. Carlos Machado “K” – Diretor do SPS;.

Dia 21- culto matutino- ⁠Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho – IP Central de Americana;

Dia 21-culto da noite- Presb.º Levi Ceccato;

Dia 28- culto matutino- Rev. Sergio Paulo – IP Piracicaba – Diretor da APMT; .

Dia 28- culto da noite- Rev. José Geraldo de Souza.