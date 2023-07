Prefeito Gustavo Perissinotto vistoriou as obras do hospital juntamente com o deputado federal Miguel Lombardi.

Hospital contará com 60 leitos, incluindo enfermaria e UTI

A alvenaria do segundo pavimento do Hospital Público Municipal de Rio Claro está concluída. As obras para a construção do hospital, no Cervezão, seguem em ritmo intenso e a atual etapa inclui montagem das vigas e lajes para que seja feita a concretagem. Também está sendo providenciada a infraestrutura da parte hidráulica e elétrica do segundo pavimento do prédio. A expectativa é que a obra seja concluída em 2024.

Na quinta-feira (29) o prefeito Gustavo vistoriou as obras do hospital juntamente com o deputado federal Miguel Lombardi, que destinou recursos ao município para a construção do novo equipamento de saúde.

“As obras avançam rapidamente e em breve o setor de saúde do município contará com o tão esperado hospital”, destaca o prefeito Gustavo.

O hospital público irá integrar o complexo de saúde da região norte, que está sendo implantado no Cervezão. Um novo prédio para o Centro de Especialidades Odontológicas será construído em terreno próximo ao hospital, dobrando a capacidade de atendimento e com horário de funcionamento ampliado. O complexo de saúde da região norte terá ainda a unidade de pronto atendimento, que mesmo após a inauguração do hospital será mantida em funcionamento; a unidade básica de saúde; a farmácia municipal; e o Caps (Centro de Atenção Psicossocial), serviços já instalados no mesmo quarteirão do bairro Cervezão.

Em outra frente de trabalho, na região sul, a prefeitura realiza a reforma da unidade básica de saúde da Avenida 29 e da farmácia, que irão integrar o complexo de saúde da região sul.

“Serão dois complexos de saúde no município: um na região norte e outro na região sul, com ampliação dos serviços de saúde ofertados à população, o que representa um imenso ganho na qualidade dos atendimentos de saúde em nosso município”, destaca o prefeito Gustavo.

Além da unidade básica de saúde e farmácia, o complexo de saúde da região sul inclui unidade de pronto atendimento e lavanderia, que já estão instalados naquela região, com a possibilidade de implantação de novos serviços de saúde.

“O trabalho está sendo feito para que a população receba na rede pública municipal de saúde atendimento cada vez com mais qualidade”, observa o médico Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Os dois complexos de saúde contam com investimentos de emendas parlamentares do deputado federal Miguel Lombardi e do deputado estadual Alex Madureira, que na quinta-feira se reuniram com o prefeito Gustavo. O Hospital Público utiliza também recursos do Claretiano – Centro Universitário.