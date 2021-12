Imagem de arquivo

O município de Rio Claro pôde observar, ao longo do ano de 2021, um crescimento no número de homicídios frente aos anos anteriores. Até a segunda-feira (27), foram contabilizadas 40 mortes violentas decorrentes de assassinatos na cidade. Segundo informações, a última vítima, um homem de 27 anos, foi alvejado com mais de 20 tiros e já tinha passagens nos meios policiais.

Essa característica também é apontada na maioria das demais ocorrências registradas neste ano, em que as vítimas eram egressas ou tinham algum tipo de envolvimento anterior com a criminalidade. Os dados apontam que, em comparação com as cidades da região, Rio Claro se tornou a mais violenta de todas considerando os dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, atualizados no último dia 24 com as ocorrências até o mês de novembro.

Ao considerar os dados até novembro, Rio Claro tem 33 vítimas de homicídios. Além disso, 21 tentativas de homicídio e um latrocínio. A última vez em que Rio Claro teve números superiores ao de 2021, considerando de janeiro a novembro, foi no ano de 2014, com 37 vítimas.

Em 2020, a SSP aponta 17 vítimas de assassinato até novembro. Comparando com 2021, é um aumento de quase 100%. Ao considerar dezembro, a porcentagem aumenta ainda mais e coloca o município em destaque negativo na comparação com as demais cidades da região. As estatísticas oficialmente registradas pela SSP em dezembro serão publicadas no mês de janeiro.

REGIÃO

Em 2021, de janeiro a novembro, as cidades da região registraram as seguintes estatísticas de homicídios: Piracicaba (28), São Carlos (25), Araraquara (12), Limeira (9), Santa Bárbara d’Oeste (9), Americana (7) e Araras (4). Na microrregião: Santa Gertrudes (1), Ipeúna (1), Corumbataí (1), Cordeirópolis (0), Itirapina (0) e Analândia (0).

DADOS

Levando em conta a divisão setorial dos municípios no sistema de estatísticas da Secretaria da Segurança Pública, do Governo de SP, numa região que compreende 52 municípios, Rio Claro é responsável por 15% dos homicídios registrados até novembro de 2021.

SSP diz que operações continuam e que Polícia Civil e Polícia Militar analisam os indicadores

A reportagem do Jornal Cidade consultou oficialmente a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo quanto aos dados criminalísticos registrados no período de 2021. Em nota, a pasta do Governo Estadual aponta que as operações estão sendo intensificadas, mas que na comparação com 2020, o ano anterior foi atípico por conta da pandemia, o que colaborou com a redução das estatísticas naquele período. Confira a seguir:

“As forças de segurança paulistas estão intensificando as operações policiais em todas as regiões do estado de São Paulo, inclusive na área do Deinter 9 (Piracicaba), responsável pelo município de Rio Claro. Mensalmente, as Polícias Civil e Militar analisam criteriosamente os indicadores criminais e apresentam soluções para combater a criminalidade e ampliar a segurança da população. Um fator que deve ser considerado é atipicidade do ano de 2020, em decorrência das medidas sanitárias e restritivas adotadas durante a pandemia da Covid-19”, informa.

A Polícia Militar de Rio Claro destaca, contudo, as características dos homicídios ocorridos no ano de 2021 em Rio Claro: 73% das vítimas possuíam antecedentes criminais. “Ou seja, há indícios de que tais vítimas estariam (ou, ao menos, estiveram recentemente) diretamente envolvidas em atividades ilegais, muitas delas vitimadas em decorrência de eventuais pendências residuais dessa opção de vida”, informa o 37º Batalhão da PM.

Segundo as autoridades, têm sido desenvolvidas operações específicas de abordagens e vistorias em estabelecimentos comerciais (bares), inúmeros deles funcionando de forma ilegal, objetivando a apreensão de armas e prisão de pessoas procuradas pela Justiça: foram apreendidas 61 armas de fogo e 244 pessoas presas por mandados judiciais no período.