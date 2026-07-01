Caso ocorreu em Ipeúna e homem foi socorrido à UBS

Vítima de 44 anos foi encontrada ferida após ser agredida com facão na Avenida Antonio Pasetto em Ipeúna; suspeito fugiu e ainda não foi localizado

Um homem de 44 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em Ipeúna na madrugada desta terça-feira (30). O crime ocorreu na Avenida Antonio Pasetto, na região do bairro Cambarás, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por denúncias de que um indivíduo, armado com um facão, agredia a vítima em via pública. Ao chegarem, os agentes encontraram um homem caído no chão, ensanguentado.

Testemunhas no local informaram que o autor da agressão fugiu em direção a uma área de mata antes da chegada das viaturas policiais.

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Os policiais realizaram buscas intensas na região, mas o suspeito não foi localizado. Eles permaneceram no local da ocorrência até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), cerca de 30 minutos depois.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Ipeúna para receber os primeiros atendimentos.

Agressão com facão e investigação policial

Na unidade de saúde, o homem recebeu atendimento médico e precisou ser sedado devido à gravidade de seus ferimentos. O registro policial indica que ele apresentava cortes profundos na região da cabeça.

Foi expedida uma requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como tentativa de homicídio de autoria desconhecida e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Ipeúna. Até o momento, nenhum suspeito foi preso em relação a essa agressão com facão.

Violência

Em março deste ano, Eliseu Rodrigues Novaes, 42 anos, morreu em caso de homicídio em Ipeúna, no bairro Altos de Ipeúna.