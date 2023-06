Foto: Arquivo JC.

A Polícia Civil de Rio Claro registrou ocorrência de apreensão de pistola 765 Taurus, em péssimo estado de conservação, com gatilho sem funcionar. O armamento foi encontrado às 16h desta sexta-feira, dia 16 de junho através de “pesca magnética” realizada no Lago Azul. Segundo informação da supervisora e responsável pela Vigilância Patrimonial do parque, um usuário estava no local realizando essa prática para recuperar objetos metálicos, quando “pescou” a pistola. A arma estava corroída e tinha muita ferrugem. A região onde a arma foi encontrada era na Rua 2-A, com Avenidas 32 e 42. A pistola foi entregue pelo usuário ao vigilante patrimonial do parque do Lago Azul e em seguida entregue para a Polícia Civil.

Pesca magnética

A pesca magnética, ou como é popularmente conhecida a pesca com ímãs, é um hobby mundialmente praticado que consiste em procurar objetos magnéticos em lagos, no mar ou em outros tipos de águas externas, utilizando ímãs de neodímio.

Vítima reage a roubo

Roubo em estabelecimento comercial localizado na Rua 9, próximo à chácara Santa Rita, acesso à região rural, ocorreu às 19h35 desta sexta-feira (16) em Rio Claro. O acusado levou R$ 350,00 da vítima. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro atendeu a ocorrência. Segundo a vítima, um homem de 53 anos, ao descarregar seu caminhão, foi fechar o portão quando foi abordado por um rapaz encapuzado, de jaqueta preta e calça jeans. Portando uma faca, anunciou o assalto. A vítima reagiu e teve a sua blusa rasgada, mas o acusado conseguiu empreender fuga através de um matagal próximo da ocorrência.

Furto de celular

Furto de aparelho celular foi registrado às 14h desta sexta-feira (16), na Avenida 28, Vila Operária, próximo à região central de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 45 anos, saiu de sua residência com o carro e teria esquecido o celular no capô do veículo. Ao retornar ao local, o aparelho não estava mais. Segundo declaração da vítima, a região é frequentada por muitos “nóias”.

Capturado

Procurado de 43 anos foi capturado pela Polícia Militar às 20h15 desta sexta-feira (16), em frente a um estabelecimento comercial localizado na Rua 2, região central de Rio Claro. O homem capturado estava na companhia de sua namorada. O procurado tinha mandado de prisão na 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Rio Claro, com prisão de 30 dias.

Flagrante de receptação

Flagrante de furto de veículo seguido de receptação foi registrado no início da madrugada deste sábado (15), no interior de uma residência localizada na Avenida 42, Vila Operária, região próxima ao Lago Azul. O acusado, de 35 anos, foi detido pela Polícia Militar. O indiciado foi localizado pelos policiais com o veículo, produto de furto, uma motocicleta Honda CG 125 Titan verde, na Avenida 16, Jardim Maria Cristina, e informou ter comprado a motocicleta e o capacete preto por R$ 300,00. Também disse que tinha conhecimento de que a moto era objeto de furto. Foi arbitrada fiança de R$ 3.960,00, como não foi paga, ficou à disposição da Justiça.