Homem que seria companheiro de Gugu entra na briga por herança

A disputa pela herança do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, que morreu no final de 2019, parece estar longe do fim. Após diversos capítulos envolvendo a viúva de Gugu, um novo nome surgiu na briga pelo dinheiro. Thiago Salvático, suposto companheiro do apresentador, também declarou interesse em ser beneficiado no processo.

Um escritório de advocacia já se pronunciou afirmando defender Salvático no caso, porém informou que não seriam liberados mais detalhes sobre o processo no momento.

Nesta semana, a assessoria de Gugu informou que a família não possui informações sobre novos processos. O apresentou deixou testamento passando toda a herança para os filhos, o que gera contestações desde a sua morte. Rose Miriam Souza di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, se queixa por não ter sido citada no documento.