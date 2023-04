A Polícia Militar atendeu duas ocorrências de flagrante de furto seguido de roubo em uma sorveteria às 21h50 desta sexta-feira (28) em Itirapina, cidade próxima de Rio Claro. O caso aconteceu com o mesmo indivíduo, um homem de 27 anos. O acusado foi detido por populares após furtar um aparelho celular no balcão do estabelecimento comercial de uma mulher de 53 anos. Após o furto, resolveu anunciar o assalto e fez menção de estar portando uma arma de fogo. Após render a atendente, pegou R$ 140,00 do local em dinheiro. Com a chegada dos policiais e com o indiciado já rendido, foram recuperados o celular furtado e o valor em dinheiro roubado.

Flagrante na madrugada

Flagrante de furto em supermercado por volta de 1h da madrugada deste sábado (29), na região central de Rio Claro. Dois acusados, um de 43 anos e outro de 44 anos e com o mesmo sobrenome, foram detidos pela Polícia Militar. Os policiais apreenderam com eles quatro cremes de escova dental, pacotes de café, chá e achocolatado e também 12 sabonetes, todos os produtos avaliados em R$ 1.440,00. A dupla acusada foi apresentada na delegada da Avenida da Saudade, no plantão policial.

Flagrante, porte de arma

Flagrante de porte ilegal de arma de fogo foi registrado às 1h45 da madrugada deste sábado (29) no Km 74, sentido oeste da SP-191, Rodovia Irineu Penteado. Os policiais iniciavam a Operação 1º de Maio quando abordaram o indiciado em um GM Kadett. O jovem de 29 anos disse ser atirador esportivo e estaria retornando da região do Distrito de Ajapi, onde foi caçar. Foi apreendida uma pistola Taurus 9 mm e mais 17 cartuchos. O acusado não teria permissões legais para uso de arma de fogo, dessa forma foi arbitrada fiança de R$ 1.320,00. O valor não foi pago e o indiciado ficou à disposição da Justiça.