Um vídeo que circula nas redes sociais ganhou grande repercussão nos últimos dias. Um homem rema, em seu caiaque, na correnteza do Rio Piracicaba após fortes chuvas que atingiram a cidade no final de semana.

O homem trata-se de Thiago Diniz Barne Ganeo, de 35 anos, natural de Piracicaba, e atleta amador da canoagem. Chicão, como é conhecido, já foi campeão mundial WRF em 2019, campeão brasileiro de canoagem de descida em 2017 e campeão brasileiro de kaiyak extremo, em 2017.

No Rio Piracicaba, o atleta e empresário costuma praticar o esporte há pelo menos 20 anos. “Eu conheço o Rio Piracicaba e remo nele há mais de 20 anos. Tenho experiência no esporte e estava utilizando todos os equipamentos de segurança e além de tudo, conheço meus limites”, conta.

Chicão explica ainda que não sai do lugar, no vídeo que viralizou, pois estava surfando uma onda. “É como no mar, mas no rio, a onda é constante”, comenta. O vídeo do atleta foi gravado no último domingo (30).

PARCERIA

Chicão é amigo e parceiro no esporte de Pepê Gonçalves, atleta olímpico da canoagem que treina para as Olimpíadas de París em 2024, é campeão da copa do mundo na modalidade que representa e também 3º Sgt da Marinha do Brasil.



Chicão Thiago e Pepê Gonçalves

Na segunda-feira (31), o atleta passava pela cidade de Piracicaba e junto com Chicão, foram remar no rio e o treino rendeu novas imagens.