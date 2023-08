Veículo ficou totamente destruído após a colisão

Colisão entre caminhão e Toyota Etios branco chama atenção pela sorte dos condutores envolvidos

Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira na Rodovia Washington Luís (SP-310) deixou condutores e testemunhas surpresos com a sorte dos envolvidos. Por volta das 8h30, no km 173,5 da rodovia, um caminhão de porte médio colidiu com um automóvel Toyota Etios branco, resultando em um grande impacto.

De acordo com relatos das autoridades no local, o acidente aconteceu quando o motorista do caminhão decidiu trocar de faixa e, inadvertidamente, colidiu com o veículo que estava na pista da direita. A colisão fez com que o automóvel rodasse e, em seguida, se chocasse novamente com o caminhão.

Motorista vinha de Piracicaba e estava a trabalho

O que chama a atenção neste incidente é o fato de ambos os condutores terem saído ilesos. O motorista do Toyota Etios, que é natural de Piracicaba e estava a trabalho no momento do acidente, compartilhou seu alívio ao escapar sem nenhum arranhão. Ele declarou: “Hoje eu nasci de novo”, considerando a situação em que o veículo ficou.

O condutor do caminhão, por sua vez, revelou que não percebeu a presença do automóvel ao realizar a manobra de troca de faixa. Ele explicou que estava trafegando a uma velocidade reduzida, cerca de 60 km/h e descreveu alívio ao ver o motorista do Toyota Etios sair andando do veículo e sem nenhum ferimento. “Eu estava devagar e só ouvi o impacto. Quando vi o rapaz saindo andando do carro, agradeci aos céus por nada ter acontecido”.

O caminhão ficou sem freio após o choque do veículo danificar o tanque de ar

Os dois veículos que se envolveram no acidente estão no acostamento e a pista está liberada para o tráfego. Os motoristas devem ter cautela ao passar pelo local, até que ambos os veículos sejam removidos.

As autoridades no local enfatizaram a importância da atenção ao volante e da obediência às regras de trânsito para evitar tais acidentes e destaca a importância de dirigir com responsabilidade e cautela, mesmo em situações aparentemente seguras.