Na noite desta quarta-feira (3) por volta das 22 horas, um homem foi morto a tiros em uma praça na Rua 21, em frente à escola estadual José Cardoso.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Jornal Cidade que está no local, Robson Augusto Leite da Silva, 33 anos, morador do bairro, passava pela praça juntamente com a esposa e o filho de um ano quando um indivíduo o chamou.



A esposa relatou que neste momento o marido mandou ela seguir para casa e foi ao encontro do homem. A mulher disse que na sequência escutou os disparos, voltou correndo e encontrou Robson já ferido e caído na praça. A Polícia Militar isolou a área e peritos estão no local iniciando as investigações.