A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de homicídio às 17h10 desse sábado (29) de na Rua 20 com Avenida 80, bairro Boa Vista. Anderson Benedito dos Santos Barbosa, 40 anos, foi encontrado morto com perfurações no corpo. Autoria do crime é desconhecida até o momento. A identificação do corpo foi realizada pelos irmãos da vítima na manhã deste domingo no IML (Instituto Médico Legal), no Necrotério Municipal.

A vítima, pele morena, tinha diversas tatuagens no corpo, na canela do lado esquerdo escrito “Joaquim e Maria”, vestia calça de moletom de cor preta e par de tênis preto. O seu rosto estava deformado com cortes. Havia, também, um corte superficial na perna e um corte profundo na garganta. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada ensanguentada e já em estado de decomposição pelos moradores em uma área de mata no bairro.