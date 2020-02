Hoje é dia de #SeJoGGa na Folia

Resgatando a tradição do melhor Carnaval do interior paulista, o Grupo Ginástico dá início à Folia 2020. A diversão começa neste sábado (8), a partir das 18h, com o ‘Farra Folia’, numa roda de samba que reunirá os grupos ‘Tem Fuzuê’, ‘Batuque da Nega’ e ‘Balaio de Gato’. A programação deste ano visa contemplar todas as faixas etárias, retomando a alegria e a magia da festa popular.

A banda ‘Balaio de Gato’ tem um repertório eclético, extremamente popular, festivo e ainda assim original. Toca músicas que todo mundo conhece de um jeito totalmente novo, com muita presença de palco e interação com o público.

Outro destaque é o grupo ‘Batuque da Nega’, que tem em sua essência uma afinidade com a música boa, bem executada e bastante curtida. Esses passos são fundamentais para que o público assista, cante, pule, dance e lembre-se do espetáculo com um sorriso no rosto. Na estrada desde 2011, utiliza instrumentos de escola de samba para dar uma nova ‘roupagem’ a músicas tradicionais.

Com o ‘Tem Fuzuê’, a animação vai ser geral sob o comando de quem mais entende de música boa. No repertório, os clássicos do samba raiz, do partido alto e sucessos do pagode. Tudo isso no maior alto-astral.

Ingressos

Reserve já seu abadá na secretaria do GG! Você não pode perder. Mais informações: (19) 3522-3344. Compre já seu ingresso pelo site: https://www.eventbrite.com.br/e/farra-folia-sejogga-na-folia-tickets-91787423655. Não fique de fora!