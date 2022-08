As equipes de competição começaram o primeiro semestre com a participação na Liga de Handebol do Estado de São Paulo (LHESP) com as categorias sub 16 (masculino e feminino) e sub 18 (masculino) e todas já se classificaram para as semifinais. Com destaque para as equipes masculinas, classificadas de forma invicta.

Desde 2005, o handebol participa pela primeira vez de um campeonato nacional realizado pela Confederação Brasileira de Handebol. Rio Claro disputou a Taça Sudeste de Handebol (classificatório para o Campeonato Brasileiro), e sua equipe sub 18 ficou com o 3º lugar, fazendo ótimos jogos com equipes tradicionais de diversos estados.

Essa mesma equipe também está no campeonato da Federação Paulista de Handebol, o mais forte do país, e busca novamente se classificar para as finais. Nesta quinta feira (10), às 20h30, em São Paulo, o desafio será contra a forte equipe do Pinheiros.

A equipe sub 18 também disputou os Jogos Abertos da Juventude sub 19, realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, nos meses de junho e julho, e se classificou para a fase final estadual entre as doze melhores equipes do estado, ficando com o vice-campeonato.

Também durante o primeiro semestre Rio Claro participou dos Jogos Regionais, categoria sub 21, e sagrou-se campeã pela terceira vez consecutiva.

Além das conquistas, o handebol de Rio Claro cedeu quatro atletas para fase de treinamento da Seleção Brasileira – Iransilson França, Bruno Carvalho, Wendel Lira e Enriko Pierre Granço. Destes, o goleiro Enriko seguiu em treinamento com a seleção sub 18, e volta a se apresentar dia 28 de agosto, na cidade São José (SC), para mais uma etapa. O handebol Rio Claro também assistiu as estreias, nesse semestre, de Lukas Ragonha e Danilo Agostinho, nas equipes de Santa Catarina, contratados após uma incrível temporada em 2021.

“Esses resultados mostram o excelente trabalho que estamos realizando nas categorias de base, incentivando o esporte em Rio Claro, um dos principais pontos dessa administração”, disse Yves Carbinatti, secretário municipal de Esportes.

Todo o trabalho é coordenado por Cesar Augusto Picardt, que é técnico das equipes sub 16 e sub 18 masculino.

O Handebol Rio Claro tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, da Tigre S/A, Casa do Construtor, Unicep e Rotary.