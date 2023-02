Há anos que a população aguarda a execução das obras de melhorias na chamada rotatória da “Viviani”

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) esteve nesta semana no Palácio dos Bandeirantes para uma agenda com o secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD), da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na oportunidade, o mandatário entregou ofício em que solicita ao Governo de São Paulo interlocução junto à Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) para que as obras previstas na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, sejam agilizadas e saiam logo do papel.

No ano passado, reportagem exclusiva do Jornal Cidade revelou, em entrevista com o então governador Rodrigo Garcia (PSDB), que as obras para construção da terceira faixa e vias marginais estavam confirmadas e seriam antecipadas pela concessionária Eixo-SP, responsável pela gestão do trecho. A própria empresa confirmou ao JC que as obras estavam previstas para se iniciar no segundo semestre de 2023. Nessa quinta-feira (9), a Eixo-SP voltou a confirmar esse prazo, porém, sem cravar com certeza em qual mês do próximo semestre.

O custo da intervenção em Rio Claro está orçado em R$ 28 milhões, segundo o Governo do Estado informou através da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). Está prevista a implantação de via marginal na Rodovia Washington Luís (SP-310) do km 171 ao 177. O prazo de conclusão das obras é de 12 meses, após o início das intervenções.

No ano de 2015, o deputado estadual Aldo Demarchi (União Brasil), membro da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa, também chegou a destacar que as obras iriam acontecer através da Centrovias, antiga concessionária responsável pela SP-310. O ex-prefeito Juninho da Padaria, que iniciou a administração em 2017, também repercutiu naquela época articulação para que finalmente a intervenção ocorresse, sem sucesso.