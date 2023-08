O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) declarou em entrevista nesta semana no Grupo JC de Comunicação que sua equipe está avaliando qual será o tipo de operação que será executada para colocar à venda a área do aeroporto municipal. A lei que regulamenta a autorização da desafetação do terreno para colocá-lo ao mercado já está em vigor após a aprovação, no fim do mês de julho, pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal.

“Estamos decidindo se vamos fazer uma PMI, com um edital de chamamento e qualquer um pode apresentar um projeto, se houver mais de um, teremos uma comissão que escolhe o melhor. Ou, o caminho que era o que estava sendo amadurecido, isso deve estar pronto semana que vem, nós contratarmos um grande escritório de urbanistas e arquitetos e este teria o trabalho de fazer audiências públicas, coletar ideias do cidadão e eventuais empresários interessados”, explica Gustavo.

Diante de a segunda ideia ser escolhida, com a realização de toda a pesquisa, o escritório a ser contratado será responsável por apresentar um projeto básico para a ocupação do local. “Colheríamos as ideias da sociedade e modelarão um projeto básico com as diretrizes das políticas urbanísticas a serem aplicadas. A nossa ideia é ter uma grande esplanada, com uma grande praça, que melhoremos a questão da mobilidade urbana, o entorno da área e que tenhamos uma arborização muito significativa, que seja uma marca da nossa cidade”, finaliza.

Há 20 dias, o Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar o Governo Gustavo Perissinotto (PSD) diante da lei que desafeta a área do aeroporto municipal e viabiliza a sua venda milionária futuramente. A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente determinou que a administração municipal informe nos autos da investigação se já encaminhou o projeto do Novo Plano Diretor à Câmara exatamente como enviado ao MP anteriormente, conforme acordo celebrado semanas atrás.