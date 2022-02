O prefeito Gustavo se reuniu nesta quinta-feira (3) com sua equipe de governo para a apresentação dos novos secretários municipais, secretários adjuntos e chefes de gabinetes. As portarias de nomeações deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município nos próximos dias. Alguns cargos ainda não têm nomes definidos. O governo municipal ficou mais de um ano sem diretores e outros assessores em razão da necessidade de uma reforma administrativa exigida pelo Ministério Público.

“Neste primeiro ano de governo, apesar da pandemia e das dificuldades financeiras, conseguimos superar as barreiras, priorizamos os serviços na saúde e providenciamos reformas estruturantes que, em médio prazo, trarão grandes benefícios a Rio Claro”, afirmou o prefeito Gustavo. O prefeito citou como exemplos as mudanças no Instituto da Previdência de Rio Claro que muitos diziam que estava financeiramente quebrado, a concessão que permitirá a Rio Claro ser referência regional no saneamento de resíduos sólidos e a reforma administrativa e lembrou que estas reformas só foram possíveis com a conquista da estabilidade política, antiga aspiração do município.

Gustavo lembrou que a estabilidade política se estabeleceu porque mais pessoas passaram a acreditar no projeto de governo. “Todos queremos o bem de Rio Claro”.

Ao anunciar os novos membros do governo, o prefeito falou da participação dos partidos políticos e destacou que quanto mais diverso e plural for o governo, maiores as chances de sucesso do trabalho. E ressaltou que a próxima etapa será de novos cuidados com a cidade, especialmente na recuperação e manutenção do pavimento asfáltico. “Teremos o maior programa de obras da história de Rio Claro”.

O vice-prefeito Rogério Guedes disse que a cidade está num novo ciclo de desenvolvimento. “Temos muito trabalho pela frente e, com a participação de todos, vamos conseguir novos avanços”.

Novos integrantes

Os novos secretários municipais são: Arlindo Jorge (Compras), Valdir Oliveira (Obras), Nathália Spatti Delazeri (Comunicação), Antônio Fernando David “Tu” Reginatto (Governo), Ivan Falcão De Domênico (Mobilidade Urbana), Ronald Teixeira Penteado (Serviços Públicos) e Guilherme Pizzirani (Turismo).

Os secretários adjuntos são: Naira Karine Botton Modelli (Administração), Emílio Cerri (Agricultura), Cláudia Cristina Fiori Guilherme (Cultura), Ricardo Gaiotto (Compras), Adriana Altéia (Desenvolvimento Social), Elias Custódio (Desenvolvimento Econômico), Josiane Thomazella Bordignon (Educação), Uisner Lucas de Souza (Esportes), César Pedro (Justiça), Rodrigo Gonçalves (Segurança), Alcir José Russo Junior (Meio Ambiente), Paulo Lima (Comunicação), Erlon Mastricico Thiele (Governo), Roberto Máximo Ferreira (Serviços Públicos) e Vinícius Pinheiro “Ito” Hofling (Turismo).

Os chefes de gabinetes são: Ciciliana Di Batista (Gabinete), Lilian Santos (Fundo Social), Pablo Henrique Sotelo da Fonseca (Cultura), Irineu Santinela (Desenvolvimento Social), Alexandre Conttato Colagrai (Esportes), Gustavo Arnosti Barbosa (Justiça), Amanda Cervidoni (Segurança), Mário Corochel Neto (Governo), Luís Carlos Luz (Mobilidade Urbana) e José Renato dos Santos (Serviços Públicos). No gabinete do prefeito, Luana Soldani ocupará o posto deixado por Nathália, agora secretária da Comunicação.