O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) anunciou na tarde dessa terça-feira (30) o lançamento do programa “Rio Claro em Ação”. Trata-se de um pacote de investimentos orçados em R$ 190 milhões durante o mandato do chefe do Poder Executivo. O trabalho engloba recapeamento, asfaltamento e demais ações de zeladoria em bairros do município. A Fase 1 do programa já se iniciou ainda ontem com recuperação asfáltica em algumas regiões da cidade. Meses atrás, o prefeito havia antecipado ao JC que lançaria o projeto, que agora foi oficializado.

A viabilização para que fosse possível a implantação das ações ocorreu, segundo Gustavo, após a atual administração ‘arrumar a casa’. “É um dos maiores programas da história de Rio Claro do ponto de vista da zeladoria, o ‘Rio Claro em Ação’. A Secretaria de Obras não é a única, mas a principal secretaria envolvida neste grande projeto. (…) Nesse primeiro um ano e meio [de mandato] cuidamos muito das lições de casa, tarefas internas. Recuperamos a credibilidade, trouxemos estabilidade para o Governo e agora colhem-se frutos”, declarou o prefeito.

Serão no total R$ 190 milhões já a partir de agora até 2024, em fases distintas que poderão ser executadas paralelamente e antecipadamente. Para 2022 estão sendo investidos no total cerca de R$ 70 milhões, mesmo valor para 2023 e mais R$ 50 milhões para até 2024. Nesta fase inicial, R$ 51 milhões serão aplicados em mais de 50 bairros para recuperação asfáltica com recapeamento, sobretudo na zona norte de Rio Claro e região central.

Também, demais bairros receberão asfaltamento, como Maria Cristina e Nova Veneza, bem como pontas de rua sem pavimento em demais outros bairros. Nesses locais, há a previsão do pagamento de contribuição de melhoria pela população beneficiada com a pavimentação total, especificamente. O valor restante compreende demais obras de infraestrutura que já foram executadas e que também estão em andamento. “Já temos licitados os R$ 31,5 milhões [do recapeamento], que já iniciaram as obras, e depois das eleições, a partir de novembro devemos iniciar o programa de asfalto novo nesses dois bairros e pontas de rua”, complementa Gustavo.

A Fase 2 vai compreender a zona sul e zona oeste, além dos grandes corredores de tráfego, como Avenida Brasil, Tancredo Neves, Amaral Gurgel, Castello Branco, Rua 14, Rua 8, Rua 6, avenidas 8, 12 e 14. “Por onde as pessoas mais trafegam”, diz o prefeito. Serão mais R$ 70 milhões nessas obras. Ainda, serão investidos mais R$ 50 milhões. Parte desse valor vai também ser investida na troca de todo o sistema de iluminação pública por lâmpadas de LED. Serão quase 24 mil pontos em toda cidade.

“Além disso está incluído para entregarmos uma nova Avenida Visconde para Rio Claro. Vamos tirar toda a fiação do canteiro central, todos semáforos do canteiro central, faremos obras de paisagismo desde a entrada da cidade até o Lago Azul. Vamos recapear toda a avenida e modernizar os semáforos sem que tenhamos poluição visual. Será um grande cartão-postal. Estes são os investimentos neste programa, é um dos projetos em andamento, além de uma série de outros que vamos anunciando”, afirma Gustavo.

RECURSOS

O prefeito Gustavo destacou como vai viabilizar financeiramente esses recursos. Dos primeiros R$ 70 milhões, conforme já divulgado pelo Jornal Cidade, R$ 35 milhões foram enviados pelo Governo de São Paulo. “Nós nos comprometemos com o governador Rodrigo Garcia que dobraríamos”, disse Gustavo. Estão sendo colocados mais R$ 35 milhões de recursos próprios, sendo R$ 25 milhões do financiamento aprovado pela Câmara Municipal, R$ 5 milhões da Prefeitura e mais R$ 5 milhões da devolução em 2021 do repasse pelo Poder Legislativo.

Para a Fase 2, composta de R$ 50 milhões do financiamento, também há previsão de arrecadação de mais R$ 50 milhões com a venda de 10 imóveis da própria Prefeitura, conforme revelado há alguns dias pelo Farol JC. Para totalizar os outros R$ 20 milhões faltantes, serão R$ 10 milhões do Orçamento 2023 e outros R$ 10 milhões do Orçamento 2024. No total, se terão R$ 190 milhões em investimentos em 20 regiões distintas de Rio Claro.