Foto: Thomaz Marostegan/Ag. Paulistão

Técnico responsável por levar o Velo Clube de volta à elite do futebol continuará no comando do time. Alves vai treinar time para o Paulistão da Série A-1

O mais recente Cidadão Rio-Clarense, Guilherme Alves, vai continuar no comando do Velo Clube até o final do Campeonato Paulista Série A-1 de 2025. A novidade foi confirmada nessa quarta-feira (22), em entrevista ao Jornal de Esportes da Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1, do Grupo JC de Comunicação.

Na terça-feira (21), Alves – que é natural de Marília (SP) – recebeu a outorga do título de cidadão de Rio Claro na Câmara Municipal. Na entrevista ao Grupo JC, ele comentou sobre a homenagem. “É uma honraria que recebi com muita felicidade. Me tornei cidadão rio-clarense. Foi uma solenidade muito bonita, gostei muito. Foi um dia bem especial”, comenta. E, para completar a felicidade, no mesmo dia a renovação do contrato com o Velo Clube aconteceu, horas antes da solenidade no Poder Legislativo.

“No dia em que recebi a homenagem eu renovei o contrato com o Velo até o final do Campeonato Paulista da primeira divisão de 2025. Tivemos uma reunião com a diretoria e posteriormente com João Marcondelli onde falamos de propostas e do contrato. Mas, posso assegurar que a nossa reunião, do início da negociação até o término da conversa não durou nem cinco minutos. Quando isso acontece no futebol é por que as duas partes realmente queriam fechar o acordo”, acrescenta Guilherme.

O técnico afirma que o trabalho está sendo realizado desde o final do Campeonato Paulista Série A-2, mesmo antes de renovar o contrato. Alguns atletas já estão sendo monitorados e analisados pela equipe técnica do time visando a A-1 do ano que vem. “Os atletas que renovaram o contrato também serão renovados, eles têm que entender que a Série A-1 do Paulista é outra competição para que a gente possa montar um time muito forte e fazer um campeonato digno do tamanho do Velo Clube”, finaliza.