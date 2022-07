De 4 a 10 de julho, o guarda civil municipal e médico veterinário Igor Rafael de Carvalho, idealizador do Projeto de Cinoterapia “Cão Doutor” e integrante do Canil da Guarda Civil de Rio Claro, participou do estágio prático do primeiro Curso de Pós-Graduação em Cinotecnia Policial realizado no Brasil, quando foi também a primeira Pós-Graduação regulamentada pelo MEC com o trabalho com cães.

Após 18 meses de aulas e concluindo com o estágio prático, Rafael foi o primeiro médico de Rio Claro e região a se especializar nessa matéria.

O estágio prático que aconteceu na cidade de Mairiporã-SP contou com instrutores nacionais e internacionais e abordou no seu programa os módulos de aprendizado como: Aspectos jurídicos do uso do faro canino; Fisiologia do Faro Canino; Primeiros Socorros e APHk9; Seleção de cães de detecção, Bem-estar animal e enriquecimento ambiental; acidente ofídico e análise comportamental.

O conhecimento adquirido pelo Guarda Civil Médico será de suma importância para os trabalhos realizados no Canil da Guarda Civil de Rio Claro, e trará a qualificação necessária no desenvolvimento do trabalho profissional policial com o emprego dos cães.

Destaque

O GCM Rafael tem sido destaque na cidade de Rio Claro junto ao cão Holly com o trabalho de cinoterapia que realizam em instituições, visitas a idosos e outros eventos. Recentemente o Jornal Cidade mostrou o dia em que o cão foi realizar uma doação de sangue.