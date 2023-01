O Grupo Ginástico completou na sexta-feira (6) seus 104 anos de fundação. O clube, um dos mais tradicionais de Rio Claro, é um marco no fomento do lazer e cultura no município. Para celebrar a data, o presidente Willian Nagib e o diretor social João Zaine anunciaram um pacote de novidades para os associados e toda população rio-clarense. A entrevista completa está no canal youtube.com/jcrioclaro. O Carnaval, por exemplo, é um dos grandes projetos para este ano. A programação começa já no próximo dia 21 de janeiro.

“É uma programação em parceria com a Prefeitura, com apoio dos nossos patrocinadores e associados. Será a escolha do Rei Momo, Rainha e princesas do Carnaval. Depois, no dia 4 de fevereiro haverá o Carnaval Tropical na área das piscinas, com Samba D’Aninha. No dia 11 de fevereiro, o tradicional Sambas e Bandeiras com as escolas de samba de Rio Claro, com Neguinho da Beija-Flor. No dia 17, a tradicional Noite do Branco e Preto”, completa Zaine.

Para não confrontar com os desfiles das agremiações no sábado e domingo de Carnaval, o Ginástico retoma a programação na segunda-feira de Carnaval em parceria com o Clube de Campo. Na terça-feira, termina a agenda com samba rock na área de piscinas. Várias novidades estão sendo programadas para o longo do ano.

A partir de março, uma nova agenda permanente será anunciada pelo Ginástico com noite do MPB, do Rock e do Sertanejo. Grandes shows também estão sendo articulados para os associados e comunidade em geral. No setor do esporte, novas modalidades estão sendo implantadas, como spinning (bicicleta), body jump e power jump. Nagib anunciou, ainda, a criação de um lounge e espaços corporativos para os interessados.