Mais uma edição da campanha de Doação de Sangue e Cadastramento de Medula Óssea acontece nesta semana, em Rio Claro. A data marca a primeira edição da campanha no ano de 2024, que será realizada nesta quarta-feira (27), das 18h30 às 20h30, no Grêmio Recreativo da Cia Paulista, localizado na Rua 9, 1569, no bairro Santa Cruz. De acordo com Marco Antonio Santana, do Grupo Mais Vida e Sangue Corinthiano, é fundamental que todos que pretendem realizar a doação estejam portando documento original com foto.“Para doação de sangue, a pessoa pode ter entre 16 e 69 anos, caso seja menor de idade, é preciso estar acompanhado do responsável, que também deverá portar documento com foto. Já para o cadastramento da medula óssea, a recomendação é que a pessoa tenha de 18 a 35 anos”, explica.

Os requisitos básicos para a doação também incluem estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas) e estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).Sobre os impedimentos temporários: resfriado: aguardar 7 dias após desaparecimento dos sintomas; gravidez: 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana; ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação; tatuagem, maquiagem definitiva e micropigmentação (sobrancelhas, lábios etc.): se feitas em estabelecimento apropriado (seguro) e com todos os cuidados necessários (assepsia correta e material descartável), o prazo é de 6 meses; caso contrário, o prazo é de 12 meses e piercing ou brinco: se feitos em local sem mucosa, com material descartável e em estabelecimento apropriado, o prazo é de 6 meses; caso contrário, o prazo é de 12 meses.