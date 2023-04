Governo publica edital do Eixo Norte do Trem Intercidades São Paulo-Campinas

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) publicou nesta sexta-feira (31) o edital com as regras para as empresas interessadas em participar do leilão internacional de concessão patrocinada para a construção do Eixo Norte do Trem Intercidades (TIC), que ligará a capital paulista a Campinas. O valor estimado da obra é de R$ 12,8 bilhões. Após o edital haverá um prazo de 240 dias para recepção de propostas e a realização do leilão está marcada para 28 de novembro.

Rota do TIC Eixo Norte

Serão ofertados três serviços: a linha 7 – Rubi, atualmente operada pela CPTM, que passará por uma revitalização das vias, operando entre a Barra Funda e Jundiaí. O Trem Intermetropolitano (TIM) que seguirá do município de Jundiaí com paradas nas estações em Louveira, Vinhedo e Valinhos.

E o Trem Intercidades (TIC), opção expressa, com percurso total de 96 km que terá duração de aproximadamente 1h entre a capital e Campinas. A tarifa da linha 7 não será alterada, seguindo a política tarifária do estado. Já as passagens para o trem expresso (TIC) custarão em torno de R$64,00.

Além dos benefícios na mobilidade urbana para mais de 15 milhões de pessoas em 11 munícipios, o empreendimento gerará um total de 10.552 empregos diretos, indiretos e induzidos, e contribuirá para a redução das emissões de CO2 e para a segurança viária de toda a região.

