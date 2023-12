Aqueles que estavam duvidando sobre a implantação do aeroporto regional em Rio Claro talvez mudem de opinião. A Farol JC apurou que na sexta-feira (8) o Governo Federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, está autorizando a liberação de quase R$ 2 milhões para a contratação da elaboração do projeto básico de infraestrutura, pavimentação e edificações do aeroporto regional a ser instalado no município. O recurso será pago à Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), que executará o estudo oficialmente a partir de agora.

É um grande avanço, em se tratando do assunto. A reportagem noticiou há algumas semanas que técnicos do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) estariam em Rio Claro para avaliar algumas áreas indicadas pela gestão do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD), com apoio da SAC (Secretaria Nacional da Aviação Civil). Essa visita aconteceu e, com as áreas identificadas, inicia-se a etapa do processo de elaboração do projeto básico para se definir qual delas é a melhor.

São elas: um trecho próximo ao Distrito de Ajapi, na região da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), que liga o município a Araras. Outra antiga no Campo do Coxo, no sentido a Ipeúna. E, por fim, a que vem sendo defendida pela administração municipal, às margens da Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), entre Rio Claro e Piracicaba. Essa é uma área diferente da que foi anos atrás cogitada durante o Governo Altimari.

Para que todo o processo avance um pouco mais, serão necessárias as autorizações dos proprietários das áreas para que a elaboração do projeto seja realizada nos terrenos, se for o caso. A Prefeitura estima que tudo deva ficar pronto em cerca de 240 dias. Segundo despacho do Ministério de Portos e Aeroportos, ao qual a coluna teve acesso, o valor final é de R$ 1,9 milhão.

“A Secretaria Nacional da Aviação Civil (SAC) apoiará o município na avaliação dos sítios potenciais para a implantação do novo aeroporto. (…) Somente com as mencionadas autorizações haverá o agendamento dos trabalhos em campo pela equipe do ITA e SAC”, afirma a coordenação-geral do Departamento de Investimentos e coordenação-geral de projetos aeroportuários da SAC.

Há décadas que se discute a implantação de um novo aeroporto em Rio Claro. Durante a Gestão Altimari isso se intensificou, mas acabou ficando no papel. No Governo Juninho, também nada avançou em relação ao assunto, que foi retomado com força na atual administração de Gustavo Perissinotto. Há alguns meses entrou em vigor a lei municipal que autorizou a desafetação da atual área onde está o Aeroclube de Rio Claro, no aeroporto municipal, para que o terreno seja vendido e haja receita para o investimento em um novo aeroporto. O recurso também deverá ser aplicado nas demais obras, conforme registrado na própria legislação aprovada pela Câmara Municipal.

São elas: a construção da nova Estação de Tratamento de Água – ETA 3, obras da nova Estação de Tratamento ETA 1, implantação e construção do Porto Seco, construções de unidades de saúde, obras para finalização da Escola Municipal ‘Sueli Marin’, obras para finalização do Centro Cultural, bem como obras de macrodrenagem nas regiões do Jardim São Paulo, Cervezão, Lago Azul e Cidade Jardim.