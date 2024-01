Governo de SP firma compromisso e estimativa é de que obra deva custar no mínimo R$ 100 milhões. Projeto executivo deverá ser contratado nos próximos meses (Foto: Bruno Scarpa)

Governo de SP firma compromisso e estimativa é de que obra deva custar no mínimo R$ 100 milhões. Projeto executivo deverá ser contratado nos próximos meses

O Governo do Estado de São Paulo confirmou, na tarde dessa quarta-feira (17), que está se comprometendo para que a obra para remodelação do chamado “trevo da Viviani”, no cruzamento entre a Avenida Tancredo Neves e a Rodovia Washington Luís (SP-310), saia do papel. A afirmação é do secretário estadual de Parceiras e Investimentos, Rafael Benini, ao prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) e a vereadores da Câmara Municipal. Após encontro entre os agentes políticos, Benini falou com a reportagem do JC e destacou empenho do governador Tarcísio de Freitas para que a antiga reivindicação seja atendida.

Conforme o JC repercutiu anteriormente, a obra não consta no caderno de obrigações da concessionária Eixo-SP. Ainda assim, um projeto funcional está em elaboração pela empresa e a expectativa é de que seja entregue nas próximas semanas. Depois disso, Benini assinará a ordem de serviço para a contratação do projeto executivo para entender a dimensão da obra e seu custo. “A minuta da ordem de serviço está pronta. A Eixo-SP tinha se comprometido a entregar o projeto funcional até 21 de dezembro, infelizmente não entregou”, comentou o secretário.

Dentro do caderno de obrigações estão outras obras, como de um viaduto na altura da Avenida 8, para ligar a SP-310 com o Jardim Mirassol, e outro retorno na altura do km 171. Segundo Benini, ele já oficiou à concessionária para retirar essas obras da lista e focar na remodelação do ‘trevo da Viviani’. “São soluções que não atendem a cidade. Tem que focar no trevo e tirar o conflito [que existe ali]. Vamos tomar uma decisão em conjunto”, explica.

Quando autorizado o projeto executivo, o mesmo deve ficar pronto entre nove e 12 meses. “Estamos falando de uma obra de no mínimo R$ 100 milhões”, acrescenta o secretário estadual. De acordo com Gustavo, também foi solicitada uma obra de drenagem abaixo do viaduto do trevo, para que episódios de alagamento não ocorram e assim vidas sejam preservadas. “Agradeço a sensibilidade e empenho do secretário”, disse o prefeito.

Meses atrás, o Jornal Cidade revelou que, após análises e discussões junto ao Governo do Estado, Perissinotto recebeu a informação de que a obra no ‘trevo da Viviani’ não havia sido incluída na concessão da Eixo-SP. Posteriormente os vereadores Val Demarchi e Serginho Carnevale, junto ao ex-deputado estadual Aldo Demarchi, também chegaram a se reunir com os representantes envolvidos no tema para entender a situação e cobraram explicações para que a obra seja efetivada.