Secretaria da Saúde encaminhou quinta-feira (16) ofício para a farmacêutica

O Governador João Doria autorizou o Governo do Estado a iniciar negociação com a farmacêutica Pfizer para adquirir a vacina contra COVID-19 destinada a crianças.

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo encaminhou na quinta-feira (16) um ofício à empresa comunicando o interesse do Governo do Estado, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar no mesmo dia o uso em crianças de 5 a 11 anos. A vacina para este público é diferente da administrada atualmente para adultos e adolescentes.

São Paulo é o estado que iniciou a vacinação no Brasil e o que mais imuniza contra a doença, com 78,3% da população com o esquema vacinal completo e 85,1% com ao menos uma dose do imunizante, de acordo com dados do Vacinômetro (www.saopaulo.sp.gov.br).

Se comparado com países com população semelhante, acima de 40 milhões de habitantes, São Paulo estaria na terceira posição entre as nações que mais vacinam, atrás apenas da Coreia do Sul (81,61%) e da Espanha (80,77%) – de acordo com dados da Universidade de Oxford.