Caso de ameaça foi registrado às 18h05 desta terça-feira (07) no bairro Ipê, na vizinha cidade de Santa Gertrudes. A vítima, um rapaz de 25 anos, relatou que conheceu uma garota através da rede social e por ela trocaram algumas mensagens. Segundo ele, ela lhe enviou imagens e vídeos íntimos. Passado um tempo, um homem entrou em contato e se apresentou como pai da menina e investigador de polícia. Disse que ela seria menor de idade e para não dar queixa ou prendê-lo, exigiu a quantia de R$ 3200,00. A vítima fez o pagamento e somente mais tarde descobriu que é um golpe antigo denominado “golpe da novinha”.

Flagrante de tráfico

A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de flagrante de tráfico de drogas às 17h10 desta terça-feira, dia 7 de março, na Avenida 17 com a Rua 10, bairro Bonsucesso. O acusado, de 24 anos, levantou suspeita dos policiais quando conduzia um Hyundai HB 20S, cor preta, placas de Araras-SP, com insulfilm acima do permitido. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha no carpete do motorista e outra quantidade da mesma substância em seu bolso. Com ele também apreenderam R$ 182,00 em dinheiro. O acusado assumiu a quantidade encontrada em seu bolso e o valor em dinheiro, mas negou haver drogas em seu veículo e alegou nunca ter visto a sacola apresentada pelos policiais. No total foram apreendidos cerca de 290 g de maconha e o suspeito preso em flagrante por tráfico de drogas.

Caso de estelionato

Caso de estelionato foi registrado às 15h10 desta terça-feira (07) no Bairro do Estádio, região sul de Rio Claro. Segundo a vítima, uma mulher de 65 anos, ela recebeu uma ligação do mesmo número de telefone que o gerente de sua agência bancária costuma ligar, uma voz feminina, alertando-a para verificar uma mensagem no APP oficial do banco. Ela consultou o aplicativo e verificou a existência de tal alerta. A vítima então foi convencida a fazer três pagamentos via TED, dois valores de R$ 4,9 mil e um de R$ 2,6 mil. Passado um tempo, a mulher suspeitou e ligou de volta na agência que lhe informou tratar de um golpe.

Apreensão de motocicleta

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro apreendeu às 20h desta terça-feira (07) uma motocicleta Honda CG Fan ESDI preta, placa de Paraty-RJ, que estava abandonada, com a chave na ignição, na Avenida 11, Jardim Palmeiras, região sul de Rio Claro. A motocicleta havia sido furtada na cidade de Várzea Paulista-SP.

Roubo de motocicleta

Roubo de motocicleta foi registrado às 20h30 desta terça-feira (07) em uma praça localizada no bairro Arco Iris, região leste de Rio Claro. Um rapaz e uma mulher foram as vítimas, ambos de 21 anos. Eles estavam sentados no local quando um homem de cabelo raspado, pele morena e portando arma de fogo anunciou o assalto. O acusado levou a motocicleta e um aparelho celular.

Ameaça

Caso de ameaça seguido de apropriação indébita foi registrado às 19h45 desta terça-feira (07) no Jardim Novo I, região sul de Rio Claro. Uma mulher de 27 anos acusa seu ex-marido, da mesma idade, de apropriação indébita do veículo Citroen prata, placas de Rio Claro. Segundo ela, o veículo era seu antes do casamento entre eles. Já o ex-marido alega que compraram juntos enquanto namoravam. O carro está no nome da mulher. Por esse motivo foi depositado a ela até que seja decidido pelas vias legais a quem deverá ser entregue por direito.