A equipe GAM (Grupo de Apoio Motorizado) da Guarda Civil Municipal prendeu na noite de quarta-feira (2) um motorista por embriaguez ao volante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe GAM prestava apoio a uma ocorrência quando um indivíduo conduzindo um veículo Ford/Corcel II em alta velocidade quase atropelou as motocicletas.

Em ato contínuo o motorista subiu no canteiro da Avenida Castelo Branco com a rua 30 e sendo abordado pela no cruzamento da rua 14. O condutor apresentava sinais de embriaguez, motivo pelo qual foi conduzido até a delegacia. Com o apoio da Polícia Militar foi realizado o teste do etilômetro onde foi confirmado a embriaguez. Dado voz de prisão e ficando a disposição da Justiça.