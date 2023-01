Rio Claro FC em jogo contra o Madureira-RJ pela Copinha.

Desportivo Brasil vence o Rio Claro FC por 1 a 0 e enfrentará na terceira fase o Ituano FC.

O Rio Claro FC encarou o Desportivo na tarde de ontem (13) no estádio Ernesto Rocco pela segunda fase da Copa SP e acabou derrotado por 1 a 0, o que elimina o Azulão da Copinha 2023.

No primeiro tempo, a partida foi movimentada, com os times buscando o gol principalmente em chutes de fora da área. O time do Desportivo Brasil foi melhor na primeira etapa, principalmente com Vinícius Mendonça, que comandava as jogadas ofensivas do time de Porto Feliz e obrigava o goleiro Ivo a fazer boas defesas.

No segundo tempo, o nível técnico da partida caiu e os times passaram a errar muitos passes. Até que, aos 21 minutos, em jogada individual, Victor Bárbara recebeu no bico da grande área pelo lado direito e acertou um chute forte no ângulo do goleiro Ivo, abrindo o placar para o Desportivo Brasil. O Rio Claro foi em busca do gol de empate, mas não conseguia finalizar contra o gol adversário e pouco ameaçou o time do Desportivo Brasil, que esperou o tempo passar para comemorar a classificação.

Neste sábado (14) pela terceira fase jogam: Goiás x Fluminense, às 11h, em Guaratinguetá, Cuiabá x Cruzeiro, às 15h, em Cravinhos, Novorizontino x Coritiba, às 15h, em Guarulhos, Avaí x Floresta, às 15h, em Jaú, Athletico-PR x Grêmio, às 17h15, em Franca, Chapecoense x Mirassol, às 18h, em Bálsamo, Sport x Corinthians, às 19h30, em Araraquara, e Palmeiras x Juazeirense, às 21h45, em Rio Preto.