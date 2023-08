Ingresso para a 100 Milhas será 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao Fussp

Tradicional corrida automobilística acontecerá no dia 20 de agosto

As 100 Milhas Piracicaba, que neste ano chega a sua 34ª edição, e que será realizada exatamente daqui a um mês, nos dias 18, 19 e 20 de agosto, terá uma atração a mais. A preliminar da tradicional corrida automobilística de longa duração será disputada por Fuscas, e já estão inscritos 18 carros. As provas acontecerão no autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA), que também é o organizador da competição, e terá muitas outras atrações, como o Volcano Fest, um encontro de carros modificados que deverá receber em torno de 800 veículos, no kartódromo do local, mesmo número do ano passado, e corridas de kart. A entrada para o público será simbólica: 1 kg de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

100 Milhas Piracicaba será realizada nos dias 18, 19 e 20 de agosto, no ECPA

PROGRAMAÇÃO

Além da corrida principal, que contempla carros de turismo e gaiolas tubulares em um único grid, haverá ainda uma prova preliminar de Fuscas. A disputa será realizada no circuito de 2.100 metros do autódromo.

No domingo, 20, o kartódromo do ECPA será sede do Volcano Fest 5, promovido pela Volcano Wheels, onde haverá espaço kids, DJs e stands automotivos.

SERVIÇO

34ª edição do 100 Milhas Piracicaba

Dias 18, 19 e 20 de agosto.

Local: ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), Rodovia SP-135 Km 13,5 – Piracicaba. Ingresso: 1 kg de alimento não perecível.

Estacionamento: R$ 20

Realização: ECPA.

Informações: (19) 3438-7901 / (19) 3438-7174 e WhatsApp (19) 97403-7683 / @ecpa.com.br.