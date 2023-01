O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro abre na segunda-feira (23) inscrições para 38 cursos gratuitos de qualificação profissional em diferentes áreas. “É a oportunidade para as pessoas que desejam se qualificar na busca por vaga no mercado de trabalho, ou mesmo para empreender e trabalhar por conta própria”, destaca Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Os cursos estão divididos em três polos, com aulas no núcleo da Avenida Visconde do Rio Claro, no centro de qualificação do Panorama e também no distrito de Ajapi. Na Visconde serão oferecidos os cursos de informática, auxiliar administrativo, educação financeira, assistente de logística (em parceria com o Senac), assistente de marketing e vendas (Senac), cuidador de idoso (Senac), doceiro (Senac), padeiro (Senac), manicure e pedicure, auxiliar de cabeleireiro, penteados, barbeiro, massagem feminina, massagem masculina, design de sobrancelhas, depilação, maquiagem, bolo de pote, fabricação de pães doces e semi-doces (Senai), fabricação de ovos de Páscoa e bombons (Senai), corte e costura, bordado e crochê, pintura em tecido, empreendedorismo e técnicas de comunicação.

Em Ajapi serão realizados os cursos de corte e costura, bordado e crochê, manicure e pedicure, docinhos gourmet, informática básica e pintura em tecido. No Panorama os cursos serão de corte e costura, pães – faça e venda, bolo de pote, salgadinhos para festa, ovos de Páscoa e trufas, docinhos gourmet, bordado e crochê.

As inscrições são presenciais e realizadas de segunda a sexta-feira. Para fazer a inscrição, os interessados em participar dos cursos da Avenida Visconde ou do Panorama devem procurar o centro de qualificação da Avenida Visconde, que fica na Avenida Visconde, 150. O atendimento é das 8 às 17 horas. Neste local também haverá plantão de inscrições no dia 28, das 9 às 13 horas, e no dia 31 até as 20 horas. Já para se inscrever nos cursos de Ajapi, a inscrição é no centro de qualificação do distrito, na Avenida 1, 304, com atendimento das 8 às 16 horas.

É necessário ter a partir de 16 anos e apresentar cópia do RG e CPF, cópia dos comprovantes de endereço e renda.