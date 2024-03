Imagem ilustrativa

A quinta-feira (21) amanheceu com condições ensolaradas e temperaturas elevadas em Rio Claro, caracterizadas por calor e poucas nuvens. No entanto, uma mudança está por vir, com a aproximação de uma nova frente fria no estado de São Paulo. Espera-se que essa frente fria gere áreas de instabilidade pré-frontais a partir da tarde, resultando no aumento da nebulosidade e no desenvolvimento de chuvas, acompanhadas por trovoadas em várias partes do estado.

Na sexta-feira (22), essa instabilidade climática se deslocará pelo estado paulista em direção ao Rio de Janeiro e ao sul de Minas Gerais, continuando a afetar as condições meteorológicas locais. As temperaturas começarão a declinar a partir desta noite, conforme a influência do sistema frontal se intensifica.

Os registros meteorológicos do campus da Unesp indicaram uma temperatura mínima de 21.7°C hoje, com uma máxima prevista entre 33°C e 35°C. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.