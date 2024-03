Imagem: arquivo JC

Com a chegada de uma frente fria no litoral norte do estado de São Paulo, o tempo em Rio Claro tende a ficar instável. A presença dessa frente fria se manifesta com nebulosidade acentuada e chuvas isoladas na região. No norte, nordeste e leste do estado, as chuvas podem vir acompanhadas por trovoadas.

Nesta quarta-feira (06), a previsão aponta para um céu parcialmente nublado, com a possibilidade de áreas de chuvas isoladas a partir da tarde. As temperaturas máximas apresentarão um leve declínio, com mínimas variando entre 19 e 21 graus e máximas atingindo de 29 a 31.

Essas informações são provenientes da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.