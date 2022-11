Uma família moradora do Jardim Progresso 2 está em busca do paradeiro da cachorra de nome Princesa, uma vira-lata de sete anos que fugiu de casa no dia da estreia do Brasil na Copa: “Ela é muito medrosa e começaram a soltar muitos fogos aqui no bairro. Foi quando ela pulou a janela da cozinha que dá acesso ao quintal e à rua e fugiu. Ela estava usando uma gargantilha com um laço azul e flores rosas. Estamos muito tristes e todos os dias procuramos por ela de manhã, à tarde e à noite, mas até agora nada”, disse Tatiane Ferreira. Informações podem ser repassadas nos telefones 99786-9699 e 97168-9521 (Giovana).

Por lei, os fogos com estampido são proibidos no município e também no Estado de SP. Recentemente, a GCM fez uma fiscalização visando orientar comércios sobre a venda e multas.