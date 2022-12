Disputa do terceiro lugar também será exibida no telão neste sábado.

Neste fim de semana em Rio Claro tem programação no Espaço Livre do Centro para quem quer acompanhar a disputa de terceiro lugar neste sábado (17) e a grande final da Copa do Mundo no domingo, além de curtir música ao vivo. É a Copa Cultural, realizada pela prefeitura com entrada gratuita. Neste sábado a programação começa às 11 horas. Ao meio dia jogam Croácia e Marrocos disputando o terceiro lugar na Copa 2022. Às 14h30 tem show de Abel Duere e Nação Bantu. Às 17 horas haverá apresentação de escolas de samba de Rio Claro e às 20h30 se apresenta Rodrigo José – O Brega do Brasil.

No domingo (18) a programação começa às 11 horas com apresentação da Street Band. Ao meio dia será realizada a grande final da Copa 2022, disputada entre Argentina e França. Às 14 horas tem a banda Sala Especial, às 16 horas se apresenta Monallizza, com o especial Tim Maia, e às 18 horas toca Playmohits. O Espaço Livre Centro fica na Avenida Visconde com a Avenida 12. A Copa Cultural é organizada pelas secretarias municipais de Cultura e Esportes.