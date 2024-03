As suavizações de valetas mantém fechada neste fim de semana apenas a Rua 10, entre as avenidas 10-12 e 12-14, no bairro Santa Cruz. Já as sinalizações horizontais estão previstas para diversas ruas e avenidas do Jardim Novo I e do Centro, além da Rua 30 com Avenida 7 (Jardim Paulista), Rua Jacutinga com Avenida 38 (Jardim Bela Vista), Rua 4 com Avenida 6 (Vila do Bosque), e Rua 13 com Avenida 3 (Jardim das Palmeiras).

Interdições para obras de drenagem continuam em diversos pontos da cidade: Avenida 38A x Rua 13A (Vila Alemã), Avenida 56 x Rua 10 (Vila Olinda), Rua Alpha e Avenida Potencial (Distrito Industrial), Nova Rio Claro, Nova Veneza, Ruas 27 e 28 (Jardim Mirassol), Rua 23 (Jardim Anhanguera), Avenida 70 JCA entre ruas 3 e 1 (Jardim Araucária), Rua 21 (Jardim Claret) e Avenida 38 (Matheus Maniero). Avenida 18 entre ruas 9 e 9-A, (Jardim Maria Cristina), Rua 11 entre avenidas 18 e 16 (Jardim Maria Cristina), Avenida 24-A entre ruas 6-A e 9-A (Vila Alemã), e Rua 13 com Avenida 3 (Jardim das Palmeiras).

Também estão programados fechamentos hoje, na Rua 4 entre avenidas 15 e 17, até as 14 horas, para descarga de equipamentos em uma clínica médica, e amanhã, das 8 às 9 horas, no trecho onde ocorrerá procissão com início na Capela São Judas Tadeu. O percurso começará na Rua 5, seguirá até a Avenida 38, daí pela Rua 8 na direção da Avenida 30 e, finalmente, na Rua 9, para o encerramento na Igreja Matriz de Sant’Ana.