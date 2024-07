Imagem ilustrativa

Neste sábado (06), Rio Claro deve registrar uma temperatura máxima de 30 graus, com mínima de 15 e umidade relativa do ar chegando a 30%. Durante o final de semana, o tempo permanecerá com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva, devido à atuação de uma massa de ar seco. No entanto, áreas de instabilidade podem se formar nas regiões sudeste, sul e leste do estado, resultando em chuvas fracas e isoladas. As temperaturas devem se manter estáveis.

Na segunda-feira (08), uma frente fria chegará ao estado de São Paulo, aumentando a instabilidade e a nebulosidade, com chuvas isoladas previstas, principalmente na região leste do estado. Esse sistema continuará atuando na terça-feira (09), mantendo a condição de instabilidade. Com a chegada da frente fria, as temperaturas devem declinar devido à massa de ar frio associada. Essas informações foram fornecidas pela estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.