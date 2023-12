Imagem: arquivo JC

Para este sábado (30), em Rio Claro, espera-se um cenário de sol intercalado com nuvens, acompanhado de pancadas de chuva previstas para a tarde e noite. As temperaturas variarão entre 20 e 32 graus, enquanto a umidade relativa do ar apresentará uma faixa entre 50 e 86%.

No domingo (31), último dia de 2023, antecipa-se um quadro de sol com algumas nuvens, com a possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia e à noite. As temperaturas registrarão valores entre 19 e 29 graus, e a umidade relativa do ar ficará entre 51 e 75%

Na segunda-feira, primeiro dia de 2024, a previsão indica sol com muitas nuvens durante o dia, alternando com períodos nublados e a possibilidade de chuvas em qualquer momento. As temperaturas oscilarão entre 19 e 26 graus, enquanto a umidade relativa do ar variará entre 47 e 85%. Informações do portal Clima Tempo.