A Festa Nordestina acontece desta quinta-feira (14) até domingo (17) no Parque do Lago Azul, em Rio Claro. Nesta quinta, a festa será realizada das 18 às 23 horas e tem como atração musical Tom Santana e Banda (Forró Pé de Serra), a partir das 20 horas. Na sexta-feira, feriado da Proclamação da República, o evento começa ao meio-dia e vai até 23 horas. Na programação, Aula de Forró interativa às 15 horas, show com Cleber Gonzaga (Forró Pé de Serra) às 16 horas e com Klecinho 50 Graus e banda (Forró/Arrocha/Piseiro) a partir das 20 horas. A Festa Nordestina continua no sábado, também das 12 às 23 horas, com apresentação de Os 3 Do Norte (Forró Pé de Serra), às 16 horas, e Paula Mello e banda (Forronejo/Piseiro) às 20 horas. No domingo, último dia da programação, a festa começa ao meio-dia e vai até às 22 horas. Haverá novamente aula interativa de forró, às 14 horas, show com Zé Ramalho Cover às 15 horas e com Elba Ramalho Cover às 18 horas.

Na Gastronomia, a festa terá Festival do Acarajé e Baião de Dois, além de outras opções de pratos tradicionais como buchada de bode, sarapatel, cuscuz, carne de sol, macaxeira, tapioca e outras delícias, como torresmo de rolo, costela na brasa, frango com polenta, feijão tropeiro, galinhada, moquecas, e porções diversas. Além disso, o cardápio também conta com outras opções como lanches, burgers artesanais, doces diversos, churros, crepes, sorvetes, refrigerantes, chopp de diversos tipos, cervejas em lata, batidas e caipirinhas.

O evento terá também ampla área kids, com muitos brinquedos e diversão.