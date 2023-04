Lojas do comércio de rua ficam fechadas na Sexta-Feira Santa e as do Shopping abrem em horário especial

O feriado da Páscoa altera o funcionamento do comércio em Rio Claro. De acordo com informações do Sindicato do Comércio Varejista, na Sexta-Feira Santa (7) as lojas do chamado comércio de rua estarão fechadas. No sábado, o atendimento volta a acontecer normal.

O Shopping Rio Claro, na sexta-feira (7), tem a Praça de Alimentação funcionando das 11h às 22h e as demais lojas das 13h às 19h. No sábado (8) e domingo (9) os horários seguem como o de costume.

No caso dos supermercados, a autorização é para que funcionem em horário de feriado, das 7 às 19 horas, mas cada unidade tem liberdade para definir seu expediente. No sábado e no domingo, os supermercados podem funcionar normalmente.

As agências bancárias têm atendimento ao público até quinta-feira (6) e ficam fechadas na sexta (7) e reabrem na segunda-feira (10). As casas lotéricas também permanecerão fechadas na Sexta-Feira Santa, mas voltam ao atendimento no sábado (8).

Daae

Não haverá atendimento presencial e expediente administrativo no Daae nesta quinta e sexta-feira. Nesse período, o atendimento será feito somente por plantão telefônico, na linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas e recebe chamadas de telefones fixos e celulares, todos os dias da semana. Neste serviço, o usuário pode tratar de assuntos relacionados à distribuição de água, solicitação de serviços e informações, além de fazer agendamento para atendimento presencial. O atendimento via WhatsApp, que funciona das 8 às 18 horas pelo número (19) 9.9290-6424, vai funcionar normalmente na quinta-feira (6) e retornará na segunda (10).