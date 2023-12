Lotéricas funcionarão em horários diferenciados; a da Av. 3, no sábado, será das 8 às 15h

A chegada do novo ano vai alterar o funcionamento da maioria das repartições da prefeitura de Rio Claro. Na segunda-feira (1º) e terça-feira não haverá expediente. O atendimento será retomado na quarta-feira (3).

LIXO

Os serviços de destinação de lixo e entulho não serão realizados na segunda-feira, 1º de janeiro, mas na terça-feira (2) serão normais. A coleta de lixo será feita normalmente neste sábado (30). Aos domingos o serviço não é realizado. Portanto, não haverá coleta de lixo domiciliar no domingo, 31, e na segunda-feira, 1º de janeiro.

Os ecopontos também ficam excepcionalmente fechados na segunda-feira de Ano Novo. Nos demais dias, tudo normal: sábado (30) aberto das 8 às 17 horas, domingo das 8 às 12 horas e na terça-feira das 8 às 20 horas.

O serviço de cata-bagulho não será realizado na segunda-feira (1º) e será normal na terça-feira. Aos sábados e domingos não há cata-bagulho.

SAÚDE

De sábado (30) até terça-feira (2) o setor de saúde terá plantões no pronto atendimento do Bairro do Estádio (Avenida 29, ruas 12 e 13) e pronto atendimento do Cervezão (Rua M-9, 66). O Samu atende pela linha 192.

FEIRAS

A feira livre da Vila Martins será realizada normalmente na terça-feira (2). As demais feiras livres também serão normais, sábado no São Benedito, às 7 horas, e domingo no Cervezão, também às 7 horas.

COMÉRCIO

O comércio de rua de Rio Claro funciona das 8 às 18 horas nesta quinta e sexta-feira. No sábado (30), o expediente é das 9 às 15 horas e no dia 31 e 1º as lojas permanecem fechadas, reabrindo no dia 2 de janeiro, das 12 às 18 horas.

SHOPPING

O Shopping Rio Claro funciona até sexta-feira, das 10 às 22 horas e no domingo (31), das 10 às 16 horas. O estabelecimento permanecerá fechado no dia 1º de janeiro e reabre na terça (2), das 13 às 22 horas.

POUPATEMPO

As unidades do Poupatempo em todo o Estado funcionam este ano até quinta-feira, 28 de dezembro. A partir de sexta-feira, dia 29, os postos estarão fechados e retomarão o atendimento presencial em 2 de janeiro de 2024, mediante agendamento prévio.

BANCOS

O último dia útil do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será dia 28/12 (quinta-feira). No dia 29/12 (sexta-feira), não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. Carnês e contas de consumo vencidos nos feriados e no dia 29/12 poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.

LOTÉRICAS

As lotéricas praticarão horários diferentes umas das outras. Para mais informações, o consumidor precisa fazer contato com a unidade da qual deseja saber o horário.

SUPERMERCADOS

Segundo Sincomércio, os supermercados estarão fechados no dia 1º de janeiro. Já nos dias 30 e 31 é preciso consultar os horários de funcionamento nas unidades de consumo.

FEENA

A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, o antigo horto, permanecerá aberta nos dias 31 e 1º, das 7 às 18 horas, com entrada permitida até as 17h30. O Museu do Eucalipto não estará aberto para visitas.

DAAE

O feriado também altera o atendimento no Daae, que segue normalmente nesta quinta e sexta, mas na segunda e terça-feira o suporte ao usuário será feito por plantão telefônico 24 horas pela linha 0800-505-5200, retornando com atendimento presencial por agendamento às 8 horas de quarta-feira (3). Serviços essenciais seguem sendo realizados diariamente. O atendimento via WhatsApp não será realizado na segunda-feira (1º), retornando na terça-feira (2).