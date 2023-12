A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, a Feena, também conhecida por muitos ainda como antigo Horto Florestal de Rio Claro, estará aberta nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024. O horário em ambos os dias será das 7 às 18 horas, com entrada permitida até as 17h30.

O Museu do Eucalipto não estará aberto para visitas nos dias mencionados acima.

PROGRAMAÇÃO

Com uma programação preparada especialmente para o “Férias no Parque”, projeto da Feena desenvolvido pelos profissionais do local, com apoio da Fundação Florestal e Governo do Estado, diversos eventos acontecem a partir do dia 5 de janeiro, como o Acampa Arte, das 18 às 7 horas.

No dia 7 de janeiro, das 6 às 11 horas, acontece a Observação de Aves e, no dia 13, café colonial no Solar Navarro de Andrade, das 9h ao meio-dia.

Já no dia 19 de janeiro, das 18 às 22 horas, acontece a sapeada e no dia 21, das 13 às 15 horas , o Solar estará de Portas Abertas. E encerrando o mês, no dia 31 de janeiro, das 9h ao meio-dia, acontecem o plantio de mudas e o encerramento do projeto.

Acompanhe as informações no Instagram da Feena, pelo @feena_rc.