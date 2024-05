Estão previstos para este sábado vários fechamentos de ruas e avenidas no centro e em alguns bairros de Rio Claro. Um dos locais é a Rua 7 entre avenidas 2 e 4, para o tradicional evento “Uma Noite no Museu”. Já na Rua M-13, entre as avenidas M-18 e M-21, será realizada festa comunitária denominada “Samba dos Gaviões”, enquanto na Rua 2 número 488, Jardim Campo Belo, das 15 às 18 horas, esta programado encontro na Igreja “O Justo Viverá pela Fé”.

Ainda hoje, na Avenida 12, entre ruas 24 e 25, e na Rua 25, entre as avenidas 10 e 12, acontecerá a “39ª Festa de Ogum”, no Templo de Umbanda Vovô Serafim e Ogum Três Espadas. Na Avenida Amaral Gurgel, entre ruas 9 e 10, das 8 às 18 horas, foi montada uma tenda em área recuada para recebimento de doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Por sua vez, continua a 13ª Festa de São Luis Orione, na Avenida 24-A (defronte à entrada principal da Unesp), Bela Vista, com estacionamento de veículos em 45 graus.

Suavizações de valetas fecham o tráfego, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, na Rua 4-JG, entre avenidas 1-JG e 4-JG (Jardim Guanabara), Rua 8-JG, entre avenidas 1-JG e 4-JG (Jardim Guanabara), Rua 12-JN, entre avenidas 2-JN e Marco Antônio Padula (Jardim Novo), Rua P-4 com Avenida P-17, Rua P-4 com Avenida P-19, Rua P-4 com Avenida P-35, Rua P-5 com Avenida P-17 e Rua P-5 com Avenida P-33 (todos na Vila Paulista), Rua 13 com Avenida 25 e Rua 13 com Avenida 29 (ambos no bairro do Estádio).

Prosseguem as interdições na Avenida 56 com Rua 10 (Vila Olinda), Rua Alpha e Avenida Potencial (Distrito Industrial), ruas do bairro Nova Rio Claro, Avenida 2 (Distrito de Ajapi), ruas 27 e 28 (Jardim Mirassol), Rua 23 (Jardim Anhanguera), Ruas 11-JN, 12-JN e 13-JN (Jardim Novo), restauro de base de pavimento na Avenida Tancredo sentido bairro-centro (Jardim Inocoop) e implantação da Rua 1 (Batovi).

Muita atenção a partir de segunda-feira, com interdição total no trecho da Avenida Visconde – pista sentido Lago Azul -, da Rua 9 até a Avenida 10, para obras das galerias de águas pluviais.