“Fé é inevitável”: equipe do Velo avalia pré-jogo

Equipe velista festeja o gol da vitória contra o Juventus. Foto: Pedrinho Sarti

Membro da diretoria do Velo Clube fala da expectativa para o grande jogo de sábado

João Carlos Cerri, tesoureiro e presidente do conselho deliberativo do Velo Clube, falou em entrevista ao Grupo JC de Comunicação nessa quarta-feira (3) sobre a expectativa para o grande jogo que será realizado no sábado contra o Juventus, valendo vaga no Campeonato Paulista Série A-1 em 2025. O Rubro-Verde precisa de um empate ou a vitória para subir à elite do Paulistão. Cerri também comentou do fato de os ingressos terem esgotados em 24 horas.

“Todos os 5,2 mil destinados à torcida do Velo e os 400 ingressos destinados à torcida do Juventus, em menos de 24 horas, nosso torcedor apaixonado fez a compra. Estamos tendo tranquilidade em lidar com esse assunto, não se ganhou nada ainda, mas são 45 anos da última vez em que o Velo frequentou a Série A-1. O nosso torcedor da velha e nova guarda está desesperado pelo jogo e por questões de segurança esse número [de lugares na arquibancada] foi reduzido. Quem se lembra em 78, Velo e São José, foram contabilizados de 12 a 14 mil [torcedores]”, recorda-se.

João Carlos Cerri no Grupo JC de Comunicação

O presidente do conselho afirma também que toda a comissão técnica e a diretoria têm trabalhado com muito respeito, foco e humildade. “Não tem nada ganho, mas a fé do torcedor é inevitável. É um direito, mas a parte profissional do clube está focada nos três pontos e em conquistar o acesso”, acrescenta. O secretário municipal de Esportes, Yves Carbinatti, afirmou que o bom resultado do Velo mostra a força do esporte da cidade de Rio Claro.

“A gente vê o respeito que essas equipes [adversárias] estão tendo pelo time do Velo, da cidade de Rio Claro. Infelizmente muitos não acreditavam. No início do campeonato ninguém falava do Velo. Parabenizar toda a diretoria, comissão técnica e todos que estão fazendo o trabalho e sabendo colocar o time com os pés no chão, muito centrado e focado na missão. Agradecer toda a torcida e contem com a gente para apoiar o time do Velo”, disse o representante da Prefeitura.