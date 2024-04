O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) afirmou em entrevista ao Grupo JC de Comunicação que vê a oposição política como “parte do jogo”. A afirmação se dá no contexto de que a janela partidária, em que os vereadores podem trocar de partido sem perder o mandato, está no fim e acaba na sexta-feira (5). Diante disso, vereadores que hoje estavam ou estão na sua base governista poderão ir parar em partidos que não são da situação, mas sim oposição.

É o caso de Val Demarchi, que anunciou ontem (2) que se filiou no PL e Sivaldo Faísca, que anunciou que irá continuar no União Brasil, partido que está sob gestão de Rodrigo Guedes, vereador e irmão de Rogério Guedes, vice-presidente do PL e vice-prefeito. A dupla Guedes anunciou oposição ao prefeito Gustavo, mas Faísca e Val sempre foram apoiadores dos projetos de Perissinotto.

“A base governista permanece, temos 15, 16 vereadores, e isso faz parte do jogo agora. As pessoas começam a se movimentar, a procurar espaços para que elas tenham chance de voltar. Eu tenho muito respeito pelas duas pessoas [Val e Faísca], mas a gente vai continuar trabalhando. O importante agora é cada vez mais a gente se esforçar para terminar o mandato com o hospital municipal e Avenida Visconde entregues”, afirma.

Ainda segundo Gustavo, ele também está colaborando com as articulações nos bastidores para que seu partido, o PSD, se torne a maior bancada na Câmara Municipal com a migração de vários vereadores. “A gente deve anunciar novos vereadores do PSD, talvez a gente termine com seis ou sete vereadores, o que mostra que a gente está reforçando a nossa base e que as eleições serão disputadas, espero eu, discutindo os temas da cidade e que são relevantes para todos nós”, acrescentou.

A respeito do “retorno” do ex-prefeito Nevoeiro Junior, que anunciou a pré-candidatura a prefeito pelo PSDB, além da já anunciada pré-candidatura de Rogério Guedes a prefeito pelo PL, Perissinotto afirma que vê com importância “nomes colocados à disposição. Precisamos ter respeito por todos aqueles que resolvem se dedicar à vida pública, não é um desafio fácil”, minimizou quanto aos opositores.