As inscrições do processo seletivo podem ser feitas até 12 de dezembro; prova será no dia 7 de janeiro do próximo ano

As Fatecs do Estado divulgaram as respostas dos recursos para isenção e redução da taxa do vestibular do primeiro semestre de 2024. A informação está disponível no site www.vestibularfatec.com.br. As inscrições podem ser feitas até 12 de dezembro, com a prova marcada para 7 de janeiro do próximo ano. As 19.445 vagas oferecidas abrangem mais de 90 opções de cursos superiores de tecnologia, com 14.581 destinadas ao Vestibular das Fatecs e 4.864 para candidatos do Provão Paulista.

Para concorrer, é necessário ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, com inscrição exclusiva no site até as 15h00 do dia 12 de dezembro. A taxa de R$ 84 pode ser paga em agência bancária, via internet ou cartão de crédito. As Fatecs fornecem computador e internet para inscrições, com informações de atendimento disponíveis na unidade.

O Provão Paulista, avaliação seriada do Governo de São Paulo, ocorre entre 28 de novembro e 1º de dezembro. O Vestibular das Fatecs e o Provão Paulista são independentes, mas os estudantes podem participar de ambos, aumentando as chances de ingresso. As vagas não preenchidas no Provão Paulista serão transferidas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024. Estudantes da terceira série devem indicar cursos de preferência até 8 de dezembro. Informações do Portal do Governo.