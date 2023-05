No Santuário N. Srª de Caravaggio, em Rio Claro, mães se unem em fé e devoção à Virgem Maria para rezar pelas famílias.

No Santuário Nossa de Caravaggio, em Rio Claro, mães se unem em fé e devoção à Virgem Maria para rezar pelas famílias

O mês de maio é especial para as milhares de famílias que frequentam o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Rio Claro. Isso porque, no sábado (13), foi comemorado o dia da copadroeira Nossa Senhora de Fátima, hoje (14) o Dia das Mães e no próximo dia 26 o dia de Nossa Senhora de Caravaggio.

“Cada mãe é um pedaço do rosto de Nossa Senhora. Tenho plena certeza de que, como em nossa casa, a mãe é aquela que sempre se preocupa com tudo e principalmente com as dificuldades da vida, se cala no seu silêncio, reza e pede, ela consegue colocar paz na família, nos filhos, harmonia na casa. No nosso Santuário de Caravaggio em Rio Claro em todos os dias 13 e 26 vamos realizar a campanha ‘Mães de joelhos, filhos em pé’, momento em que vamos rezar pelas famílias. Nesta segunda (15), excepcionalmente devido às comemorações da Fátima no dia 13, vamos fazer essa primeira celebração”, disse padre Jocelir.

Padre Jocelir realizará todo dia 13 e 26 a celebração “Mães de joelhos, filhos em pé”.

Mães e filhos que frequentam o Santuário relatam a fé e devoção a Nossa Senhora em suas famílias. Em depoimentos emocionantes, ressaltam a importância e força das orações aos pés da mãe.

Devoção: mães de joelhos, filhos em pé

Daniele Cristina Chiquito e Maria Luzia.

“É um privilégio falar de Nossa Senhora, mãe admirável, amável, fiel e que jamais desampara um filho seu. Exemplo de fé e de amor, nos ensina a cada dia a ser um pouquinho como ela. Precisamos nos espelhar em Maria para podermos passar para nossos filhos sabedoria, amor e a fé diária, levando-os no caminho do amor, da espiritualidade, plantando a semente para colhermos os frutos adiante. Agradeço a Deus por me permitir fazer parte deste Santuário e poder dedicar meu amor a ela e a seu filho Jesus. Tenho orgulho de minha filha ser uma serva do senhor, sendo coroinha há mais de 5 anos deste Santuário, hoje em dia é quase que um milagre ver crianças e jovens participando da igreja, carrego muita gratidão em meu peito por ver minha filha neste caminho. Que Nossa Senhora possa tocar no coração de cada mãe para educar seus filhos na fé, não só nesta data do Dia das Mães, mas todos os dias” – Daniele Cristina Chiquito.

“Eu tenho muita fé em Nossa Senhora. desde pequena eu amo servir, amo ajudar na igreja, fui criada nesse ambiente espiritual e para mim, nesse Dia das Mães, neste mês mariano, Nossa Senhora é um símbolo de fé, de esperança, de gratidão e de muitas coisas boas”, disse Maria Luiza Oliveira, filha de Daniele.

Andréia Stencel Monteiro e Pietro Stencel Monteiro.

“A minha devoção a Nossa Senhora faz parte da trajetória da minha vida, ela é minha companheira, meu refúgio de oração e o que me fortalece nos dias mais difíceis de minha vida. Tenho uma grande devoção a Nossa Senhora Aparecida, de Fátima e Caravaggio. Nossa mãezinha está sempre disposta a nos ouvir, a nos acolher e levar nossas orações a Jesus, ‘pede a mãe que o filho atende’. Na minha vida eu passei por muitas atribulações que eu achava que não iria conseguir passar. Mas, de joelho pedindo a interseção dela, eu tive muitos milagres em minha vida. Meus três filhos são milagres e eu sou um milagre, sempre orando e pedido a Nossa Senhora, e se hoje eu estou na igreja é graças às orações que fiz a ela e Jesus. Se hoje estou aqui, eu tenho certeza que sou um milagre, porque eu nunca imaginei passar o que estou passando hoje com esse sentimento bom, de alegria podendo olhar nos olhos de Nossa Senhora e sentir ela dizer ‘eu estou aqui, não disse que eu ia te ajudar?’. Eu tenho muita gratidão por ter restaurado a minha família, eu orei muito pela volta do meu esposo à igreja e sou eternamente agradecida. Quando chegamos ao Santuário de Caravaggio em Rio Claro olho pra aquela imagem, saber que me pedido foi concedido é muito gratificante. Eu como mãe passo isso para meu filho Pietro, mesmo com 10 anos de idade, ele é uma criança de muita fé. Nos meus momentos de fraqueza ele e me fala coisas que eu tenho certeza que era Nossa Senhora abençoando. Ele adora ir na igreja, e nosso compromisso todas as segundas-feiras é visitar nossa mãezinha. Mãe é mãe, ela abraça, acolhe e faz de tudo pra nos ajudar. Foram muitos milagres em minha vida, e graças a Deus eu não desisti. Chegar ao Santuário com meu marido, meu filho na igreja é a melhor sensação e realização da minha vida”, Andréia Stencel Monteiro e Pietro Stencel Monteiro.

Gislaine Milani e João Pedro Milani.

“Eu sou muito devota de Nossa Senhora e a tenho como meu maior exemplo. Exemplo de mãe, amiga, acolhedora, sinceridade, honestidade, simplicidade e acima de tudo mãe da obediência. Essa mãe que sabe o que seu filho deseja. Não teve dor maior do que ver o seu filho na cruz e mesmo assim ela se manteve forte e firme. Então quando estamos em alguma situação difícil eu me reporto a ela. Sou muito devota a Caravaggio e todas Nossas Senhoras, porque esse amor que ela mostrou por nós eu passo para meu filho. O amor de Maria que não mede esforço pelo filho” – Gislaine Milani.

“Sou muito devoto a Nossa Senhora, pela minha mãe e família que me ensinou a orar e aprender a ficar próximo a Deus, além do padre Jocelir, que nos ensina o Evangelho para praticar no dia a dia” – João Pedro Milani.

Renata Mengardo Marchesin e Ryan Derick Mengardo.

“Sou devota de Nossa Senhora de Fátima, quando era criança tive um problema de saúde e minha avó fez uma promessa para Nossa Senhora e foi atendida. sempre que estamos em apuros, com problemas, pedimos interseção da mãe junto ao Pai e ao Filho! Quando se pede de coração nossos pedidos são atendidos. Tenho muito orgulho em ser católica, quando chego no santuário. Às vezes, desanimada, desiludida, cansada, chateada, muitas vezes com dores. Mas quando inicia a missa tudo se transforma, é uma energia muito boa que não tenho palavras para descrever! Somente vindo para poder sentir essa emoção. Nossa Senhora representa todas as mães que lutam e jamais desiste de um filho… Meu filho sempre frequenta a igreja desde bebê, acho que é o melhor presente que posso deixar na vida dele, um dia mesmo quando não estiver mais aqui ele vai poder ensinar aos filhos dele que o melhor caminho do mundo é o caminho de Deus” – Renata Mengardo Marchesin.

“Desde pequeno sempre estou presente nas missas com minha mãe, sou devoto de Nossa Senhora e voluntário no santuário que é a casa da mãe! Ela sempre está presente em minha vida e de toda minha família” – Ryan Derick Mengardo.

Matheus Sampaio, Thais Sampaio e Maria Eduarda Sampaio.

“Maio é um mês muito especial para mim e para minha família, pois é um mês dedicado a Nossa Senhora, mãe de Deus. Sou devota à Nossa Senhora do Caravaggio, que assim como apareceu para Joaneta num momento de dor e angústia, acredito que também intercede por nós nos momentos de aflição. Acredito no poder de oração de uma Mãe, esse movimento que o padre Jocelir está criando ‘Mães de joelhos Filhos em pé’ vai mudar a vida de muitas famílias” – Thais Sampaio.

“Eu cresci dentro da igreja, minha mãe sempre me ensinou a orar, toda vez que estou triste ou com medo peço para Mãezinha do céu me ajudar” – Maria Eduarda Sampaio.

“Não tenho nem palavras para expressar meu amor e devoção por Nossa Senhora, são várias as bênçãos de Nossa Senhora na minha vida. Da mesma forma que pedimos por nossa mãe num momento de desespero, no qual ela corre para nos socorrer sempre disposta a ajudar, assim também é com Nossa Senhora, acredito que Ela sempre escuta nossos pedidos, e intercede por nós junto do Pai. Me sinto feliz em fazer parte da família Caravaggio, posso dizer que é meu segundo lar” – Matheus Sampaio.