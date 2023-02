Pontos de ônibus na Rua 1, antiga estação ferroviária.

Uma mãe está bastante incomodada com o fato de o transporte utilizado pelo seu filho estar se atrasando para levá-lo de volta para casa todos os dias – alguns deles, muitas vezes chega a nem passar, segundo a reclamante.

“São duas situações na verdade. Meu filho estuda no Batista Leme, está na sétima série e moramos no Cervezão. Todos os dias ele pega o circular 2 para ir para a escola e o local onde o ônibus deixa os alunos eu acredito não ser adequado”, explica Pamela Real Dias.

A mãe segue: “Outro ponto e o mais grave, na minha opinião, é a situação do atraso na passagem do circular 1, que os leva para casa. Esse ônibus sai do terminal por volta das 10 para as duas, passando por volta das duas e cinco no Batista, deixando os alunos no Cervezão às duas e quinze, mais ou menos. Na última sexta-feira meu filho chegou eram vinte para as três, sem falar que na segunda o ônibus nem passou”, fala.

Questionada, a prefeitura municipal disse que a Secretaria de Mobilidade Urbana e Sistema Viário informa que dezenas de pessoas utilizam o ônibus nesse horário e que não recebeu reclamação a respeito de atrasos ou de que o ônibus não tenha passado no ponto em frente à escola Batista Leme. Em situações como essa, os usuários devem ligar para o telefone 3522-1924, para que a prefeitura entre em contato com a empresa que opera o transporte coletivo.

Com relação ao ponto de ônibus, ele não fica na Avenida Brasil, e sim na Rua 3-A, em frente à escola, perto do portão de entrada e saída dos alunos. O local tem ampla sinalização de trânsito, inclusive com faixa de pedestres e lombada eletrônica. Os ônibus que fazem parada ali atendem todos os usuários dessa linha, não apenas os alunos do Batista Leme.