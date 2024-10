João Batista Roberto faleceu em Portugal, vítima de um câncer, e agora seus familiares precisam arcar com os custos hospitalares e o translado do corpo para o Brasil

A família de João Batista Roberto pede a ajuda da comunidade para o translado do seu corpo para o Brasil. O rio-clarense faleceu em Portugal, vítima de um câncer, e agora seus familiares precisam arcar com os custos hospitalares e o translado do corpo para o Brasil. As despesas chegam a R$ 35 mil. Quem puder colaborar, com qualquer valor, pode fazer a doação através do Pix em nome de Jéssica Ferreira Roberto, filha do falecido. O Pix é 414882198-00. Você também pode contribuir através da vakinha.com.br/5164883.

Jéssica relata que o pai decidiu ir para Portugal há cerca de um ano para trabalhar, mas acabou sendo vítima de uma metástase do câncer. Muito conhecido e querido em Rio Claro João Batista estava em busca de melhores condições de vida. Agora, além de enfrentar a dor da perda do pai, Jéssica explica que a família também está se desdobrando para tentar trazer o corpo para as últimas homenagens e o sepultamento em Rio Claro. Os R$ 35 mil são referentes ao custos hospitalares, liberação do corpo, trâmite funerário e translado para o Brasil.