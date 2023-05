Vereadores cobraram agilidade na aquisição de alimentos para a merenda escolar e pediram a exoneração da servidora responsável

A suposta falta de alimentos na merenda escolar na rede pública de ensino foi criticada pelo vereador Moisés Marques (PP) na sessão dessa segunda-feira (08) na Câmara Municipal. Segundo ele, há falta de variados tipos de carnes na merenda. Na última semana houve ata de registro de preço para a aquisição dos produtos, porém o edital não previu a entrega de amostras, o que o vereador relata ser um problema para se verificar a qualidade dos alimentos. A homologação do certame será assinada nesta terça-feira e foram 12 empresas vencedoras, uma para cada item de alimento.

O vereador Rodrigo Guedes (União Brasil), irmão do vice-prefeito Rogério Guedes, também falou do assunto. “Não sei com qual intenção a secretaria fez essa alteração no edital”, reclamou. O parlamentar quer que os funcionários da Secretaria Municipal de Educação façam diligências nas empresas que eventualmente forem contratadas. “Estamos de olho. Vamos fiscalizar. É o nosso trabalho”, acrescentou.

Rafael Andreeta (sem partido) disse que o problema não é de agora. “É crime servir [somente] ovo. (…) na Educação tem nutricionista, mas uma só não dá. Não quero saber de licitação, quero saber de comida no prato”, afirmou. O vereador Hernani Leonhardt (MDB) disse que a diretora responsável pelo pedido de compras na pasta é a responsável pelo problema e que o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) deve exonerar a servidora do cargo.

Já Carol Gomes (Cidadania) lembrou que o vice-prefeito indicou a pessoa responsável por essa diretoria. “O pior é que o vice-prefeito e vereadores vão nas escolas e colocam a culpa no governo”, disse. A parlamentar corroborou pedido para que a funcionária seja exonerada. Serginho Carnevale (União Brasil) diz que as crianças é que acabam sofrendo com os problemas. Júlio Lopes (PP) e Adriano La Torre (PP) também se manifestaram sobre o tema e criticaram o planejamento da compra da merenda.