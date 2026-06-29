Queda de energia elétrica na Central de Distribuição de Água do Daae afeta temporariamente o fornecimento de água no município nesta segunda-feira (29)

Um problema na rede de energia elétrica da Central de Distribuição de Água, localizada no Distrito Industrial, na manhã desta segunda-feira (29), pode causar a falta de energia na Central de Distribuição e afetar temporariamente o abastecimento de água em alguns bairros de Rio Claro. O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) já acionou a concessionária de eletricidade, que está no local para restabelecer o fornecimento.

A previsão é de que os serviços de reparo sejam concluídos até o final da manhã desta segunda-feira (29) e o fornecimento de água aos bairros abastecidos seja normalizado de forma gradativa até o começo da tarde.

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Divulgação/Daae/PMRC

Bairros afetados pela falta de energia na Central de Distribuição

O conserto da rede elétrica pode causar baixa pressão ou interromper temporariamente o fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água das regiões do Cervezão, Santa Clara, Jardim das Palmeiras, Jardim Centenário BNH, Novo Wenzel, Jardim Primavera e Parque Universitário. O Daae ressalta que possuir reservatório próprio nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, desde que ocorra o uso consciente e sem desperdícios.

Após o término do serviço e a resolução da falta de energia na Central de Distribuição, serão feitas descargas na rede de tubulações. Esse procedimento pode gerar casos pontuais de cor escura na água devido ao reparo, ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem após alguns segundos, sem prejuízos à qualidade e potabilidade da água.

Essas situações e eventuais irregularidades devem ser informadas diretamente no atendimento telefônico do Daae, pelo número gratuito 0800-019-0505.